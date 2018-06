Le chorégraphe tchèque Jiří Kylián entre à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France

Le chorégraphe tchèque Jiří Kylián est entré à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France qui a voté le 25 avril dernier la création d’une nouvelle section « la section chorégraphie ». Jiří Kylián y a été élu comme « membre associé étranger » et cette élection vient de recevoir l’approbation du ministère français des Affaires Etrangères. Par le passé, il n’y avait eu qu’un seul précédent, le chorégraphe français Maurice Béjart (1927- 2007) qui avait siégé au 4ème fauteuil de la 6ème section des « membres libres » de 1994 à 2007.

Jiří Kylián prendra place en tant qu’ « associé étranger » dans le 12ème fauteuil occupé précédemment par le peintre italien Leonardo Cremonini, mort en 2010. Jiří Kylián est né en 1947. Il a acquis une notoriété internationale comme co-directeur artistique, puis directeur artistique du Nederlands Dans Theater (NDT), de 1975 à 1998 et comme chorégraphe échappant à toute classification. Formé d’abord au Conservatoire Prague, Jiří Kylián est passé par l’Ecole du Royal Ballet de Londres. Il a signé nombre de ballets qui s’appuient sur des musiques incontestables de ses compatriotes Janáček et Martinů, également, de Ravel, Debussy, Schoenberg et des musiques d’autres continents, ballets pour lesquels il réalise décors, costumes et éclairages pour accomplir totalement son idéal visuel.