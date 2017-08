Le taux de chômage était de 4,1% à la fin du mois de juillet selon les chiffres dévoilés ce mercredi par le Bureau du travail de République tchèque, l'équivalent de Pôle emploi en France. Cela représente une légère hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent. Environ 303 000 personnes étaient sans emploi en juillet, soit le chiffre le plus faible pour ce mois depuis l'année 1997. A l'inverse, le nombre de postes à pourvoir continue d'augmenter. Il y en avait 188 000 durant cedit mois de juillet. Comme chaque année, la hausse observée s'explique notamment par le fait que les nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail et s'inscrivent auprès du Bureau du travail. Le taux de chômage tchèque reste l'un des plus faibles en Europe, et même le plus faible si l'on en croit les chiffres d'Eurostat pour le mois de juin.