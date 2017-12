Le chef de l'Etat Miloš Zeman adresse ses vœux de Noël

Le chef de l'Etat Miloš Zeman, candidat à sa propre succession à l'élection organisée en janvier, a présenté ce mardi ses traditionnels vœux de Noël, se satisfaisant une nouvelle fois de la bonne santé de l'économie tchèque. Le président a mis en avant la croissance du PIB tchèque, le faible taux du chômage, le plus bas en Europe, ainsi que le haut niveau de sécurité dans le pays. Selon lui, les Tchèques ont toutes les raisons d'être "une nation fière et sûre d'elle-même".

Depuis la résidence présidentielle de Lány et devant un sapin de Noël bien garni, M. Zeman a évoqué de nombreux autres sujets. Il a apprécié positivement la déclaration de programme du gouvernement minoritaire d'Andrej Babiš, le Premier ministre nommé par lui. D'après le président, c'est une bonne base de discussion pour obtenir le soutien des autres partis représentés à la Chambre des députés. Le chef de l'Etat s'est dit opposé à l'organisation de législatives anticipées, comme le souhaitent certaines formations positives.

Miloš Zeman a enfin critiqué l'UE et l'OTAN. A Bruxelles, il a à nouveau reproché sa politique vis-à-vis des réfugiés et son "incapacité à protéger ses frontières extérieures". Par ailleurs, l'OTAN devrait selon lui être plus active dans la lutte contre le terrorisme. Il a encouragé Prague à s'engager davantage dans les deux organisations.