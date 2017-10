Le chef de l'Etat chargera Andrej Babiš de former un gouvernement mardi prochain

C'est le mardi 31 octobre que le chef de l'Etat Miloš Zeman chargera Andrej Babiš, le leader du mouvement ANO, large vainqueur des législatives, de former un nouveau gouvernement. C'est son porte-parole, Jiří Ovčáček, qui l'a annoncé en conférence de presse ce mardi. Le président agira ainsi à l'occasion d'un déjeuner de travail auquel sera également convié Radek Vondráček, député ANO pressenti pour prendre la tête de la Chambre des députés. Miloš Zeman a rencontré ce lundi une première fois après le scrutin Andrej Babiš. Il doit poursuivre ses entrevues avec tous les partis représentés à la Chambre des députés. Selon Jiří Ovčáček, les rendez-vous sont pris et cette phase de rencontres devrait s'achever avec les Maires et indépendants (STAN) le 16 novembre.

Le chef de l'Etat a annoncé depuis longtemps qu'il chargerait Andrej Babiš, en cas de victoire du mouvement ANO, de former un gouvernement. Miloš Zeman aurait procédé autrement seulement si M. Babiš avait refusé cette responsabilité, ce qui aurait été "une erreur" selon lui.