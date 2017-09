Le chef de l’Etat a fait le bilan avec le ministre de la Justice

Le président de la République Miloš Zeman a rencontré, samedi, au château de Lány, le ministre de la Justice Robert Pelikán (ANO) et son prédécesseur Helena Válková (ANO). L’objectif de la réunion, qui s’est déroulé en présence des conseillers du chef de l’Etat, a été de faire le bilan de l’action du gouvernement dans le domaine de la justice avant les prochaines élections législatives, prévues pour les 20 et 21 octobre prochains.

Plus concrètement, Miloš Zeman et Robert Pelikán se sont félicités de l’accélération des procédures judiciaires et des démarches concrètes de l’actuel gouvernement visant à limiter la surpopulation carcérale. Les participants à la rencontre se sont mis d’accord sur la nécessité de rendre plus efficace le système de recrutement des juges.

Selon le ministre Pelikán, aucune affaire concrète traitée par la justice n’a été évoquée au cours de la rencontre.