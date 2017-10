Le chansonnier Jaromír Nohavica et la patineuse Martina Sáblíková seront décorés par le président Zeman

Le chansonnier morave Jaromír Nohavica et la patineuse de vitesse Martina Sáblíková recevront une médaille des mains du chef de l'Etat Miloš Zeman à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre, marquant la naissance de la Tchécoslovaquie. La cérémonie se déroulera au château de Prague samedi soir et sera aussi l'occasion de décorer le maire de Vienne Michael Häupl de l'ordre du Lion blanc, la plus haute distinction de l'Etat tchèque. Le porte-parole de la présidence, Jiří Ovčáček, a indiqué que le bureau présidentiel avait reçu des propositions pour accorder des récompenses à 195 personnes.

Une nouvelle fois, les recteurs des universités devraient boycotter la cérémonie. Comme les années précédentes, Mikuláš Bek, le recteur de l'Université Masaryk à Brno, n'a en effet pas reçu d'invitation de la part de M. Zeman, avec lequel il entretient un différend personnel. En solidarité avec M. Bek, les autres recteurs devraient snober la soirée au château de Prague.