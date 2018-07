Le centre de soins pour animaux de Prague a déjà recueilli plus d’animaux que l’an dernier

Le centre de soins pour animaux de Prague a déjà recueilli plus d’animaux au cours des six premiers mois de l’année qu’en 2017, selon une information de la Radio publique tchèque. 2 611 animaux de 106 espèces différentes ont ainsi été recueillis et soignés depuis le début de l’année, soit 357 animaux de plus que pour la même période l’an dernier.

Parmi les espèces les plus fréquentes, on trouve les oiseaux, notamment les canards, les merles et les cygnes. Chez les mammifères, ce sont les chauves-souris, les écureuils et les lapins qui se retrouvent le plus souvent recueillis par les employés du centre de soins. 1 425 animaux adultes et 1 228 petits ont été ainsi soignés. Le centre de soins de Prague est en service depuis 2012. Il est chargé de sauver et de soigner les animaux qu’il recueille avant de les remettre dans la nature.