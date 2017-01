Infos Le bal du couple présidentiel s’est tenu vendredi au Château de Prague

21-01-2017 12:13 | Guillaume Narguet

La traditionnelle saison des bals bat son plein en République tchèque et le couple présidentiel, Miloš Zeman et son épouse Ivana, ont organisé le leur vendredi soir, et ce pour la troisième année consécutive. Ouvert par une valse du couple présidentiel sur Le Beau Danube bleu de Johann Strauss, le bal s’est tenu dans la Salle espagnole du Château de Prague en présence de quelque 450 invités, parmi lesquels de nombreux ministres. Le prix d’entrée était de 8 000 couronnes (près de 300 euros). Le bénéfice de la soirée sera reversé aux œuvres caritatives du couple présidentiel. Une tombola est également organisée, dont le premier prix est une invitation à dîner avec Miloš et Ivana Zeman au Château de Prague.

Météo 20-01-2017 18:53 mis à jour | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Běla, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est de retour sur l’ensemble du territoire tchèque, mais les températures restent néanmoins toujours négatives. Seule la région d’Ostrava affiche 0 °C.

Des centaines de personnes ont dit un dernier adieu au metteur en scène Jan Borna 20-01-2017 18:49 | Denisa Tomanová Des centaines de personnes se sont recueillies ce vendredi au théâtre Dlouhá, pour rendre un dernier hommage au metteur en scène et poète, Jan Borna décédé le lundi 16 janvier à l’âge de 56 ans des suites d’une longue maladie. Le recueillement, qui s’est déroulé dans un esprit théâtral, a rassemblé ses collègues acteurs et musiciens. Jan Borna, qui s’était spécialisé dans les œuvres théâtrales pour enfants, a été metteur en scène au théâtre HaDivadlo, directeur artistique au théâtre Dejvice, et dernièrement au théâtre Dlouhá. Egalement poète, Jan Borna avait publié cinq recueils, dont « Joyeuse salle d’attente » (« Veselá čekárna ») ou « A portée de main » (« Na dosah »). Dimanche, son sixième et dernier recueil de poèmes, intitulé « Ecrit avec les yeux » (« Psáno očima »), sera baptisé au théâtre Dlouhá.

Des scientifiques tchèques ont développé une nouvelle substance pour lutter contre le cancer du sein 20-01-2017 18:10 | Jeanne Blanquart Des scientifiques tchèques ont mis au point un nouveau médicament qui pourrait aider dans le traitement de l’une des formes les plus agressives du cancer du sein. Cette substance, développée par les scientifiques tchèques au cours des quatre dernières années, pousserait les cellules cancéreuses à « se tuer elles-mêmes». A l’heure actuelle, le médicament est testé sur des souris et sera par la suite transmis aux médecins, qui devraient commencer de faire des tests cliniques sur les patients malades cette année. Si tout se passe bien, le corps médical pourra commencer à utiliser ce médicament dans les cinq prochaines années. En République tchèque, 20% des patientes sont atteintes du cancer du sein agressif.

Coût de rénovation des gares: dix milliards de couronnes 20-01-2017 17:00 | Denisa Tomanová La rénovation de certaines gares tchèques, gérées par l’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC), devrait s’élever à près de dix milliards de couronnes, soit 370 millions d’euros. L’Administration veut obtenir des subventions de la part de l’Etat ainsi que de l’Union européenne, afin de pouvoir rénover entre 60 et 80 gares les plus fréquentées. La rénovation du bâtiment historique Art nouveau « Fanta » de la gare centrale de Prague, qui sera probablement achevée en 2022, va coûter près de 730 millions de couronnes. Actuellement, l’Administration des voies de chemin de fer gère près de 1 500 bâtiments dans 900 gares. Parmi les gares qui seront prochainement rénovées figurent celle de Náchod, Turnov, Břeclav ou aussi de Hradec Králové.

Le ministère des Affaires étrangères recommandent à ses citoyens de quitter la Gambie 20-01-2017 16:00 | Denisa Tomanová En raison de la situation politique instable en Gambie, le ministère des Affaires étrangères tchèque a émis un avis de recommandation aux citoyens présents sur place, de quitter rapidement le pays. Des dizaines de citoyens tchèques se trouvent en Gambie à l’heure actuelle. Toutefois, selon l’Association des agences de voyage de République tchèque, les Tchèques sur place et qui sont partis avec une agence, ne seraient pas en danger. L’armée sénégalaise est entrée dans le pays afin de soutenir Adam Barrow, le président de la Gambie nouvellement élu. Le président sortant Yahya Jammeh ne reconnaît pas les résultats des élections et a déclaré l’état d’urgence dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères tchèque recommandent également à ses citoyens de ne pas se rendre dans le pays.

Tennis – Open d’Australie : c’est terminé pour Kristýna Plíšková et Tomáš Berdych 20-01-2017 14:41 | Denisa Tomanová Après s’être qualifiés pour le troisième tour de l’Open d'Australie, Kristýna Plíšková et Tomáš Berdych n’ont pas réussi à accéder aux huitièmes de finale. La Tchèque a été battue par la numéro un mondiale, l’Allemande Angelique Kerber (0-6, 4-6). De son côté, Tomáš Berdych s’est incliné face au Suisse Roger Federer (2-6, 4-6, 4-6). Ce vendredi, deux autres Tchèques seront en lice pour les huitièmes de finale : Barbora Strýcová affrontera la Française Caroline Garcia, tandis que la sœur jumelle de Kristýna, Karolína Plíšková sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko.

Les signataires de la Charte 77 demandent au gouvernement de soutenir les droits de l’homme en Chine 20-01-2017 14:34 | Denisa Tomanová Plus de 160 anciens signataires de la Charte 77 ont lancé un appel au Premier ministre Bohuslav Sobotka ainsi qu’au reste du gouvernement, pour qu’ils soutiennent de façon officielle les droits de l’homme en Chine. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement et publiée par l’association Post Bellum, les signataires demandent notamment de soutenir le Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, emprisonné en Chine depuis 2009. Par cette lettre, les signataires ont voulu réagir à la déclaration gouvernementale prononcée à l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, et par laquelle le gouvernement a unanimement adhéré à la tradition du combat de la Charte 77 en faveur des droits de l’homme et des droits civils.

Le ministère de l'Environnement s'inquiète pour l'avenir des parcs nationaux après un vote du Sénat 20-01-2017 14:21 mis à jour | Pierre Meignan Le ministère de l'Environnement estime que les dispositions prises par les sénateurs mercredi sont si vastes et dévastatrices qu'elles pourraient conduire à la fin des parcs nationaux en République tchèque. La Chambre haute du Parlement a voté pour la suppression de la mesure selon laquelle il serait impossible de revoir l'organisation des parcs nationaux en zones pendant une période de quinze ans. Les sénateurs ont également souhaiter étendre les pouvoirs des municipalités situées dans les territoires des parcs, qui pourrait ainsi y développer des activités économiques. Pour Richard Brabec, les députés, qui se prononceront la semaine prochaine, devront choisir s'il doit exister ou non en République tchèque des parcs nationaux protégés par la loi. Le chef de l'Etat Miloš Zeman, adversaire déclaré des écologistes, a pour sa part applaudi des deux mains au vote des sénateurs.