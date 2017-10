Le 59e Salon international de la construction mécanique a de nouveau été un grand succès

Plus de 80 000 personnes ont visité tout au long de la semaine écoulée à Brno (Moravie) le Salon international de la construction mécanique (MSV), dont la 59e édition a refermé ses portes vendredi. Il s’agit de l’une des fréquentations les plus importantes de ces dernières années pour la plus importante foire industrielle organisée en Europe centrale et de l’Est.

Plus de 1 600 entreprises de trente-deux pays étaient représentées cette année. Le Pavillon France regroupait, lui, dix-huit sociétés spécialisées notamment dans la production de machines, d’équipements industriels et la plasturgie. A noter que pour le 60e anniversaire en 2018, année qui sera marquée également par le 100e anniversaire de la fondation de l’Etat tchécoslovaque, les organisateurs ont prévu de mettre la Slovaquie à l’honneur afin de rappeler la riche histoire industrielle commune des deux pays que sont aujourd’hui la Slovaquie et la République tchèque.