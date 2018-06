Le 30 juin 1918, à Darney, la France a été le premier pays à reconnaître le droit des Tchécoslovaques à un Etat

Il y a un siècle de cela, le 30 juin 1918, la France a été le premier pays à reconnaître le droit des Tchécoslovaques à disposer d’un Etat indépendant. Pour commémorer l’événement, une cérémonie s’est tenue ce samedi dans la commune de Darney (Vosges), où 6 000 légionnaires tchécoslovaques s’étaient alors réunis pour déclarer leur fidélité à l’Etat naissant. Le président français de l’époque avait participé à ce rassemblement.

Depuis 2002, le 30 juin est célébré comme la Journée des forces armées de la République tchèque. Les Premiers ministres tchèque et slovaque, Andrej Babiš et Peter Pellegrini, étaient présents à Darney ce samedi. Si Emmanuel Macron n’a finalement pas fait le déplacement, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il a néanmoins rappelé que « France a été la première à reconnaître officiellement le conseil national fondé par Masaryk, Beneš et Štefánik », premiers représentants du gouvernement tchécoslovaque.