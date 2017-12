L’Armée tchèque continue à entraîner des pilotes irakiens

De retour des missions à l’étranger, des soldats tchèques ont été décorés ce vendredi par le chef de l’Etat-major Josef Beřvář au mémorial de Vítkov, à Prague. La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants du ministère de la Défense. Les militaires distingués avaient effectué des missions en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine et en Egypte.

Actuellement, plus de 400 soldats tchèques participent à des opérations militaires à l’étranger. Au début de l’année prochaine, l’Armée tchèque enverra, pour la cinquième fois consécutive, ses experts militaires en Irak. Ils sont chargés de former des pilotes irakiens au maniement des avions L-159. Plus de 150 soldats tchèques avaient déjà participé à cette mission.