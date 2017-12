L'ancien social-démocrate Jeroným Tejc devrait être ministre adjoint de la Justice

Jeroným Tejc, ancien député et figure importante du parti social-démocrate, devrait devenir l'adjoint du ministre de la Culture Robert Pelikán, du mouvement ANO. C'est le site Lidovky.cz qui rapporte l'information citant une source interne au parti du Premier ministre Andrej Babiš. Les principaux concernés se sont refusés à tout commentaire.

Après vingt ans passés au sein de la social-démocratie, Jeroným Tejc a annoncé fin novembre son départ de cette formation suite à la débâcle électorale des dernières législatives. Selon lui, la direction élargie du parti refuse d'endosser la responsabilité de cet échec et cela ne permettrait pas d'imaginer une évolution de la social-démocratie. Jeroným Tejc était un opposant interne à Bohuslav Sobotka, l'ancien Premier ministre et président du parti, et il avait participé à la tentative de putsch dite de Lány en 2013.