L’ancien Premier ministre Petr Pithart récompensé par le prix Pelikán

L’ancien Premier ministre et dissident, Petr Pithart, proche de Václav Havel, sera récompensé par le prix Pelikán, pour son travail en faveur du dialogue citoyen et de la culture politique. Ce prix est décerné par la revue Listy, fondée par un des acteurs du Printemps de Prague, Jiří Pelikán, exilé à Rome en 1971. Avec Pavel Tigrid et Témoignage, Listy était la deuxième revue tchécoslovaque en exil la plus importante.

La statuette sera remise à Petr Pithart à Olomouc (Moravie) la semaine prochaine. L’information a été annoncée par Tomáš Tichák de la rédaction de Listy. C’est la 14e fois que ce prix est décerné à une personnalité importante de la vie publique. Par le passé, des personnalités de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie ou d’Allemagne ont été ainsi récompensées.