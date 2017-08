L'ambassadeur tchèque à Moscou, Vladimír Remek, quittera la Russie avant la fin de l'année

Vladimír Remek, l'actuel ambassadeur tchèque en poste en Russie, qui se trouve également être le premier spationaute tchécoslovaque envoyé dans l'espace (c'était en 1978), devrait quitter ses fonctions à la fin de l'année. L'information a été confirmée par le ministère des Affaires étrangères. Dans son édition de cette semaine, l'hebdomadaire Respekt écrit que le diplomate, à Moscou depuis fin 2013, met un terme de façon prématurée à sa mission de son propre chef, notamment parce qu'il désirerait consacrer plus de temps à sa famille. Le ministère affirme pour sa part que la durée de quatre ans en poste est classique pour les ambassadeurs et que le départ de Vladimír Remek était bel et bien prévu. Quoi qu'il en soit, c'est Vítězslav Pivoňka, jusqu'alors ambassadeur en Azerbaïdjan, précédemment en Ukraine, qui devrait lui succéder.