L’Allemagne met en garde contre la pyrotechnie tchèque

Les autorités allemandes mettent en garde contre l’achat de pétards en provenance de la République tchèque et de la Pologne pour les célébrations du Nouvel An. Elles soulignent notamment que les produits pyrotechniques tchèques et polonais ne répondent pas aux normes allemandes et peuvent être dangereux.

Toute personne utilisant des pétards non-autorisés risque de se voir infliger une amende, voire même d’être condamnée à trois ans de prison pour avoir violé la loi sur les explosifs.