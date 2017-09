L’acteur tchéco-américain Jan Tříska est décédé à la suite d’un accident

Un des acteurs tchèques les plus connus, Jan Tříska est décédé des suites de ses blessures, ce lundi à Prague, après avoir été victime d’une chute du pont Charles dont les circonstances n’ont pas encore été élucidées.

Installé depuis la fin des années 1970 aux Etats-Unis, Jan Tříska, 80 ans est arrivé en fin de semaine dernière à Prague, pour le tournage d’un nouveau film du jeune réalisateur Jiří Mádl qui aurait dû commencer ce lundi.

Samedi après-midi, au centre de Prague, l’acteur est tombé du pont Charles dans la rivière Vltava et a été transporté dans un état grave à l’hôpital. La police a ouvert une enquête sur l’incident.

Un des acteurs les plus remarquables et les plus remarqués de sa génération, Jan Tříska a brillé sur les planches comme sur l’écran. Co-fondateur, en 1966, avec le metteur en scène Otomar Krejča, du célèbre théâtre Divadlo za branou, Jan Tříska a joué une pléiade de rôles sur cette scène expérimentale jusqu’à la fermeture du théâtre par les autorités communistes en 1972.

Aux Etats-Unis, Jan Tříska a joué dans une quarantaine de films, dont « Ragtime » et « Larry Flint » de Miloš Forman.