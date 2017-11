La vente de bière a chuté d'un quart dans les restaurants sur un an

La production de bière a enregistré une baisse de 16 % sur un an au mois de septembre. Dans le même temps, les ventes de bière dans les restaurants ont connu une chute de près d'un quart. Des données qui ont été divulguées ce vendredi par Martina Ferencová, la directrice exécutive de la Fédération tchèque des brasseries et malteries (ČSPS). Les chiffres absolus n'ont pas été annoncés ; ils ne le sont qu'une seule fois par an. "Sur la base des données pour le mois de septembre, se confirme la prévision pessimiste d'une année noire pour les brasseurs tchèques", a-t-elle déclaré. Une nouvelle baisse des ventes et de la consommation serait à attendre dans les restaurants et les bars selon elle.

Martina Ferencová estime que l'Etat est responsable de cette tendance. Elle pointe particulièrement du doigt la loi anti-tabac, qui interdit depuis le printemps la cigarette dans de nombreux lieux dont les restaurants et les bars.