La touriste tchèque blessée lors d’une attaque au couteau survenue dans la station balnéaire d’Hurghada en Egypte, le 14 juillet dernier, est dans un état de mort clinique. C’est ce qu’a fait savoir le ministère des Affaires étrangères ce mercredi. Son état de santé s’était fortement aggravé lundi. L’information a été communiquée par le ministère tchèque des Affaires étrangères. Agée de 36 ans, la Tchèque est hospitalisée dans un hôpital du Caire. Mardi, le ministère a envoyé une équipe médicale dans la capitale égyptienne pour décider de son éventuel rapatriement. Les médecins tchèques ont confirmé le diagnostic de leurs collègues égyptiens. Plusieurs organes ne fonctionnent plus, tandis que le cerveau n’est plus irrigué en sang. Deux ressortissantes allemandes ont trouvé la mort et quatre autres personnes, parmi lesquelles la ressortissante tchèque frappée au dos et aux jambes, ont été blessées dans cette attaque survenue sur les bords de la mer Rouge.