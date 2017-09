La Tchéquie veut participer activement sur l’élaboration de nouveaux outils en matière de cyber-sécurité

La présidence estonienne du Conseil de l'Union européenne organisera, les 29 et 30 octobre prochains le Sommet numérique de Tallinn, qui réunira les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Comme indiqué ce lundi par le Bureau du gouvernement, l’Etat tchèque souhaitait participer activement aux négociations sur la nouvelle règlementation européenne dans les domaines des innovations et de la sécurité numériques.

« La République tchèque fait partie des pays membres de l’UE qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de cyber-sécurité », souligne dans sa déclaration le Bureau du gouvernement, en indiquant que le sommet de Tallinn devrait notamment se pencher sur « de nouveaux outils » proposés par la Commission européenne dans le domaine de la sécurité numérique, tels qu'ils ont été évoqués par le président de la Commission Jean-Claude Juncker dans son discours sur l'état de l'UE.