La République tchèque veut envoyer à partir de septembre un diplomate spécialement chargé de l'industrie de l'armement et des affaires relatives à la défense à son ambassade de Tel-Aviv en Israël. "Il s'agit d'un projet pilote. S'il fait ses preuves, nous serions heureux de faire la même chose aux Etats-Unis et en Suède", a expliqué le ministre adjoint de la Défense, Tomáš Kuchta, pour le site d'informations HlídacíPes.org, qui écrit sur le sujet ce lundi. Selon lui, l'industrie de l'armement a "ses spécificités" et un diplomate traditionnel n'est pas forcément en capacité d'être efficace dans le domaine. Israël, dont la République tchèque est un allié indéfectible malgré sa politique de colonisation, est l'un des principaux pays importateurs d'armes de la planète. Pour l'heure, l'Etat hébreux effectue seulement 1,5% de ses emplettes dans le secteur auprès de la Tchéquie.