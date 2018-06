La Tchéquie touchée par des orages violents

De forts orages accompagnés de grêle et de pluies torrentielles ont frappé la République tchèque samedi et dimanche. Des caves ont été inondées et la circulation perturbée notamment dans les régions de Semily, Bruntál, Šumperk et Liberec (nord-est du pays), ainsi qu’à Prague, où les pompiers ont réalisé plus de 50 interventions. Les pompiers ont dû intervenir par exemple au couvent Saint-Agnès, au centre historique de Prague, dont le sous-sol a été inondé.

Une jeune femme a été retrouvée noyée dans la rivière Vltava, samedi à Prague. Elle a fait partie d’un groupe d’amateurs de géocaching qui se sont retrouvés dans le réseau de canalisation au moment de la brusque montée des eaux.