La Conférence épiscopale tchèque (ČBK) souhaite que la République tchèque accueille en 2022 les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), cette rencontre entre jeunes catholiques et chrétiens du monde entier, qui se déroule en présence du pape. Le projet d'organisation de l'événement doit désormais être discuté par le gouvernement ainsi que par la municipalité de Prague. Il serait ensuite étudié par les autorités du Vatican. L'an dernier, plus de deux millions de personnes ont participé aux JMJ à Cracovie en Pologne, et parmi eux environ 6 000 Tchèques. L'organisation a coûté quelque 46 millions d'euros, dont plus des deux tiers ont été payés grâce aux contributions des participants. En Tchéquie, pays considéré comme l'un des plus athées au monde, la Conférence épiscopale tchèque avertit que l'apport financier des fidèles serait certainement bien moindre.