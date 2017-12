La Tchéquie renforce son dispositif militaire

La République tchèque devra prochainement créer une unité militaire chargée de l’accueil et de l’aide fournie à des forces de l’OTAN, en cas d’opération militaire ou d’entraînement des forces de l’Alliance atlantique sur le territoire tchèque. L’information a été communiquée ce mardi par le chef de l’Etat-major Josef Bečvář. Il a également évoqué la future réforme de la gestion de l’Armée tchèque, liée à la hausse du nombre de soldats professionnels, dont les effectifs doivent augmenter de plusieurs milliers au cours des prochaines années.

Par ailleurs, le nombre de soldats tchèques déployés à l’étranger passera de 400 à plus de 1000 en 2018, selon les informations fournies par l’Etat-major. La Tchéquie compte ainsi renforcer sa présence en Afghanistan, au Mali et en Irak. L’Armée tchèque devrait également envoyer plus de 200 soldats dans les pays baltes, dans le cadre du renforcement de l’OTAN en Europe de l’Est.