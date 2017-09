La Tchéquie comptait 10,59 millions d'habitants à la mi-2017

La population de la République tchèque a très légèrement augmenté au premier semestre de cette année pour s'établir à exactement 10 588 063 millions d'habitants. La hausse a été de 9 200 personnes pour les six premiers mois de l'année. C'est l'immigration qui explique essentiellement cette croissance, et notamment des personnes venues d'Ukraine, de Slovaquie et dans une moindre mesure du Vietnam. Le solde migratoire a ainsi été positif d'environ 11 500 personnes au premier semestre.

En revanche, le solde naturel est négatif. Il y a plus de décès (57 800), que de naissances (55 500), durant ces six premiers mois de 2017. Les chiffres ont été communiqués ce lundi par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ).