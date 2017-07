Une délégation tchèque s’est rendue en Ukraine pour y rendre hommage aux légionnaires tchécoslovaques qui ont lutté, il y a cent ans de cela, dans la bataille de Zborov. Le 2 juillet 1917, au cours de cette bataille, 3500 soldats volontaires de la Légion tchécoslovaque remportaient une victoire cruciale sur les troupes austro-hongroises et allemandes. Même s’il ne s’agissait pas d’un événement important pour l’évolution de la Première Guerre mondiale, cette victoire a permis l’organisatin de la première Armée tchécoslovaque et a constribué d’une certaine manière à la création d’un Etat tchécoslovaque libre et indépendant. La cérémonie du souvenir est organisée en présence des politiciens tchèques, slovaques et ukrainiens, dont le président de la Chambre des députés, Jan Hamáček, la vice-présidente du Sénat, Miluše Horská, et des représentants du ministère de la Défence, ainsi que des anciens combattants et l’Union des légionaires tchécoslovaques.