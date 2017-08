Avec 986 000 lecteurs, le tabloïd Blesk était le journal le plus lu en République tchèque au cours du premier semestre de cette année. Le nombre de personnes lisant ce quotidien était toutefois en baisse, et ce de 14 000 par rapport au dernier trimestre de 2016. Le deuxième quotidien national le plus lu était Mladá fronta Dnes (587 000 lecteurs), suivi de Deník (583 000), Sport (259 000), Právo (256 000), Aha! (218 000) et Lidové noviny (207 000). L’information a été annoncée ce jeudi par l’Union des éditeurs. Au total, 7,865 millions de Tchèques lisent un ou plusieurs journaux, un chiffre qui représente environ 89 % de la population âgée de plus de douze ans.