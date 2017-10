La société ČEZ a trouvé un acheteur pour sa centrale à charbon de Varna

La société énergétique ČEZ, entreprise d'Etat tchèque, a trouvé un acheteur pour sa centrale électrique à charbon de Varna, ville bulgare située au bord de la mer Noire. La firme tchèque dit avoir reçu la meilleure offre de la part de la société bulgare SIGDA OOD, avec laquelle les termes de la transaction ont déjà été négociés. L'autorité de la concurrence de Bulgarie aurait également donné son aval à l'accord entre les deux parties.

La société ČEZ a rencontré de multiples problèmes avec les autorités en Bulgarie. Elle souhaitait se débarrasser de la centrale de Varna, qui est plus ou moins hors service ces dernières années. Le complexe ne correspond en effet pas aux normes écologiques en vigueur au sein de l'UE et Sofia a échoué à obtenir une licence pour permettre son exploitation à court terme. La partie bulgare et ČEZ ne parvenaient d'ailleurs pas à un accord pour moderniser la centrale thermique.