La social-démocratie va coopérer avec le mouvement ANO dans le nouveau gouvernement

La coalition gouvernementale minoritaire composée de ministres du mouvement ANO et du parti social-démocrate (ČSSD) et soutenue par le parti communiste verra bien le jour. Ce vendredi après-midi, Jan Hamáček, le leader du ČSSD, confirmera la victoire du « oui » lors du référendum interne au parti, où il a été demandé à ses quelque 19 000 membres dans les quatorze régions du pays s’ils acceptaient ou non la participation de la social-démocratie à la formation du nouveau gouvernement dirigé par Andrej Babiš.

Dimanche après-midi, Andrej Babiš présentera la composition de son cabinet au président de la République, Miloš Zeman. Le gouvernement devrait solliciter la confiance de la Chambre des députés le 11 juillet.