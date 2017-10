La social-démocratie en opposition

Après avoir rencontré, ce jeudi, les représentants du parti d’extrême-droite SPD (Liberté et démocratie directe), le vice-président du Parti social-démocrate (ČSSD) Lubomír Zaorálek a confirmé que le principal parti de gauche rejoignait les rangs de l’opposition. Lors des législatives du week-end dernier, le ČSSD a enregistré son plus mauvais score lors d’élections législatives depuis la fondation du parti en 1921 (7,2%).

C’est la constitution de la nouvelle Chambre des députés qui a été au cœur de la rencontre entre Lubomír Zaorálek et les président et vice-président du SPD, respectivement Tomio Okamura et Radim Fiala.