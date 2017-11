La Semaine de la science débute en Tchéquie

L'Académie des Sciences de République tchèque lance ce lundi sa nouvelle édition de la Semaine de la science et des techniques, un événement qui permet aux chercheurs de faire découvrir leurs travaux au public. La manifestation, organisée pour la seizième fois, s'oriente autour de cinq thématiques. Ce lundi, la première journée s'intéresse aux aliments et au gaspillage. Il sera ensuite question des lasers, de la médecine, des nanotechnologies et finalement vendredi d'informatique et d'intelligence artificielle.

Au total, la Semaine de la science propose plus de 500 actions localisées dans toute la République tchèque. Le programme complet est à retrouver à l'adresse http://www.tydenvedy.cz/.