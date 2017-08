La sécurité et l’antiterrorisme au menu la visite du ministre de l’Intérieur en Israël

Le ministre social-démocrate de l’Intérieur Milan Chovanec poursuit sa visite de trois jours en Israël. Ce mercredi, il se rend notamment au poste-frontière de Kerem Shalom, situé près de la frontière égyptienne et qui constitue un des rares points de passage entre Israël et la bande de Gaza.

La protection des frontières est aussi au menu de la rencontre entre Milan Chovanec et le ministre israélien de la Sécurité publique Gilad Erdan. Les deux hommes politiques discutent également de l’approfondissement de la coopération bilatérale dans le domaine de lutte contre le terrorisme et la criminalité cybernétique, coopération lancée en 2014. A noter que la République tchèque fait figure d’un des alliés les plus proches d’Israël sur le continent européen.