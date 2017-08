La sécurité cybernétique et l’antiterrorisme au menu la visite du ministre de l’Intérieur en Israël

Le ministre social-démocrate de l’Intérieur Milan Chovanec poursuit sa visite de trois jours en Israël. Ce mercredi, il s'est rendu notamment au poste-frontière de Kerem Shalom, situé près de la frontière égyptienne et qui constitue un des rares points de passage entre Israël et la bande de Gaza.

La protection des frontières a été aussi au menu de la rencontre, à Tel Aviv, entre Milan Chovanec et le ministre israélien de la Sécurité publique Gilad Erdan. Les deux hommes politiques se sont mis d’accord sur la mise en place des équipes de police pour favoriser l’échange d’informations entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité cybernétique. Selon Milan Chovanec, Israël fait partie des alliés les plus proches de la République tchèque en terme de cybersécurité, aux côtés des Etats-Unis et de la Corée du Sud.