La rocade de la ville de Prague est partiellement fermée à la circulation à partir de samedi midi et pour 24 heures en raison de contrôles de sécurité. Le tronçon concerné, au sud de la ville, se situe entre les échangeurs de l'autoroute D1, qui relie la capitale tchèque à Brno, et de l'autoroute D5, qui permet de rejoindre Plzeň. La fermeture de cette portion de rocade doit permettre de vérifier les systèmes de sécurité incendie et les équipements des tunnels de Cholupice et Lochkov. Les automobilistes pragois doivent également compter sur la fermeture en soirée du tunnel Mrázovka, au sud de la métropole, afin que les caméras de sécurité puissent y être nettoyées.