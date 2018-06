La République tchèque veut faire venir 1 000 infirmières d’Ukraine

La République tchèque souhaite faire venir un millier d’infirmières ukrainiennes dans le pays afin de travailler dans le secteur des services sociaux. Ces infirmières seraient chargées des soins apportés aux seniors ou aux personnes handicapées. Elles seraient embauchées dans le cadre du projet Ukrajina, approuvé par le gouvernement tchèque pour permettre la venue plus rapide de main d’œuvre dans le pays. Selon la ministre du Travail démissionnaire Jaroslava Němcová (ANO), il manque à l’heure actuelle quelque 2 000 aides-soignants en République tchèque.

Avec 3% de personnes sans emploi, la République tchèque a le plus faible taux de chômage dans l’Union européenne. Le Bureau du travail (équivalent de Pôle emploi) compte 230 000 personnes à la recherche d’un emploi et 283 000 postes vacants. Les employeurs se plaignent fréquemment du manque de main d’œuvre dans le pays et incitent à faire appel à des travailleurs étrangers.