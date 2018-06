La République tchèque va bénéficier de 5 milliards de couronnes de fonds de l’EEE et norvégiens

La République tchèque va bénéficier de 5 milliards de couronnes de fonds de l’Espace économique européen et norvégiens. Depuis son entrée dans l’Union européenne en 2004, le pays a déjà bénéficié de près de 6 milliards de couronnes qui ont servi à financer plus de 1 000 projets, selon les représentants de la République tchèque, de la Norvège, du Liechtenstein, de l’évêché de Hradec Králové et de l’Administration du parc national des Krkonoše, lors d’une conférence de presse ce jeudi.

Par le passé, ces fonds ont permis par exemple de rénover et de rendre accessible la rotonde Saint-Venceslas à Prague, qui a été distinguée par le prix d’architecture Europa Nostra.