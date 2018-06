La République tchèque rouvre un consulat honoraire à Jérusalem

La République tchèque a rouvert mardi un consulat honoraire à Jérusalem, avec à sa tête Dan Propper, un homme d'affaires israélien aux origines tchèques. Le consulat honoraire tchèque était fermé depuis 2016 suite au décès de son prédécesseur. Selon le nouveau consul honoraire, son rôle sera entre autres de faciliter les contacts entre la République tchèque et des personnalités importantes du monde des affaires israéliens. Il entend également soutenir les investissements en République tchèque. Les parents de Dan Propper ont quitté la Tchécoslovaquie avant le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939.

La République tchèque prévoit également d'ouvrir une Maison tchèque à Jérusalem. Si, contrairement aux Etats-Unis, le gouvernement tchèque n'a pour l'instant pas officiellement exprimé sa volonté de transférer son ambassade dans la Ville sainte, le président tchèque Miloš Zeman en est partisan. La décision de rouvrir le consulat honoraire "n'a aucune influence sur l'accord final concernant Jérusalem et la République tchèque respecte pleinement la position commune de l'Union européenne qui considère Jérusalem comme la future capitale des deux Etats, c'est-à-dire de l'Etat d'Israël et du futur Etat de Palestine", a récemment expliqué le ministère tchèque des Affaires étrangères. La République tchèque est historiquement un des plus fidèles alliés européens d'Israël.