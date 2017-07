Les ministres des Finances et de la Défense, Ivan Pilný et Martin Stropnický, ont convenu que les dépenses consacrées à la défense seront progressivement pour atteindre 1,4% du produit intérieur brut en 2020. Actuellement, la République tchèque consacre ne consacre que 1% de son PIB aux dépenses militaires, alors que la coalition gouvernementale s’est engagé à ce que leur montant atteigne 1,4% en 2020 et 2% en 2024, conformément à ce qu’exige en théorie sa qualité de pays membre de l’OTAN. « Je ne peux pas imaginer que nous ne parvenions pas à 1,4% d’ici 2020 », a déclaré Martin Stropnický. Pour 2018, le budget de l’Etat prévoit de consacrer près de 58 milliards de couronnes (2,23 milliards d’euros) à la défense.