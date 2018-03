La République tchèque passe la barre des 10,6 millions d’habitants

Le nombre d’habitants s’élève à 10 610 055 personnes, d’après les dernières données du Bureau tchèque des statistiques. L’an dernier le nombre d’habitants a augmenté de 31 000 personnes, dont plus de 28 000 ressortissants étrangers, soit le nombre le plus important depuis 2010. Le nombre total d’habitants est le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La République tchèque a également connu en 2017 114 405 naissances et 111 443 décès et l’âge moyen des habitants a augmenté, passant de 42 à 42,2 ans. Le nombre de mariages (52 567) l’an dernier est également le plus important depuis dix ans.