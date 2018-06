La République tchèque est le principal producteur de méthamphétamine en Europe

La République tchèque reste de loin le premier pays producteur de méthamphétamine en Europe. C'est l'une des conclusions du rapport européen 2018 sur les drogues publié ce jeudi par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Ainsi, sur les 291 laboratoires clandestins de fabrication de cette drogue qui étaient recensés sur le continent européen en 2016, 261 étaient localisés en Tchéquie. Elle y est connue sous le nom de "pervitine".

Le rapport indique que la cocaïne est de plus en plus accessible et pure sur le marché européen des drogues. La substance psychoactive illégale la plus consommée reste le cannabis. La République tchèque, où la législation est plutôt tolérante en la matière, est dans le peloton de tête des pays pour le nombre d'utilisateurs de cette drogue.