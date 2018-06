La République tchèque, cinquième pays européen à la plus forte croissance économique

Au premier trimestre 2018, la République tchèque était le cinquième pays européen à la plus forte et plus rapide croissance économique, derrière la Lettonie, la Pologne, la Slovénie et la Hongrie. La consommation et les investissements sont à l’origine de l’évolution du PIB, d’après des informations fournies par le Bureau tchèque des statistiques.

L’économie tchèque au premier trimestre a ralenti la croissance générale sur une année, passant de 5,5% à 4,4%. Les bons résultats économiques de la République tchèque vont de pair avec le plus faible taux de chômage en Europe, mais, avertit le Bureau des statistiques, le déficit de main d’œuvre et d’employés dans les entreprises peut freiner son développement.