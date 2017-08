La radio la plus écoutée de République tchèque reste la station Impuls, suivie quotidiennement par une moyenne de 1,013 million d'auditeurs au premier semestre de cette année. Cette radio, détenue par le milliardaire Andrej Babiš, l'ancien ministre des Finances et leader du mouvement ANO, a augmenté son audience moyenne de 23 000 auditeurs par rapport à l'année dernière. Dernière Impuls, on trouve les radios Evropa 2, Frevkence 1 et Radiožurnál, une des stations de la Radio publique tchèque, chaque avec une audience supérieure à 800 000 auditeurs chaque jour. Tels sont les enseignements de l'enquête Radioprojekt, supervisée par les agences STEM/MARK et Median. Les stations du groupe Radiohouse représentent 49,9 du marché. On trouve ensuite les groupes MMS avec un tiers des parts de marché et la Radio publique tchèque avec 22,3%.