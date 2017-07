Trois Tchèques et un Egyptien ont été arrêtés et accusés par la police tchèque de trafic illicite de migrants. Selon les détectives du Centre national contre le crime organisé, ce groupe international aidait, depuis le mois de mai 2015, des réfugiés syriens et afghans désireux de s’installer en Allemagne à traverser, de manière illégale, la frontière de l’espace Schengen. Le prix du transfert illégal pour chacun des migrants variait entre 500 et 1000 euros. L’information a été communiquée par le porte-parole du Centre, Jaroslav Ibehej. Si elles sont reconnues coupables, les quatre personnes risquent de deux à huit ans de prison.