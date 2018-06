La police démantèle un important trafic de drogue

La police a démantelé un important trafic de drogue dans le sud et dans le nord de la Bohême. Un groupe de personnes responsable de la production et de la vente de plus de cent kilos de marihuana et quatre kilos de pervitine a été ainsi interpelé par la police et les douaniers. La drogue était vendue en République tchèque et en Autriche.

Onze personnes ont été mis sous les verrous, deux autres ont été laissées en liberté mais font l’objet de poursuites. Si elles sont reconnues coupables, elles risquent jusqu’à 18 ans de prison.