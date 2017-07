Le Centre national de lutte anti-drogue a accusé seize personnes d’origine tchèque, serbe et macédonienne de la production et du trafic du cannabis et de la cocaïne sur le territoire tchèque. La police a également découvert, à Prague et dans la région de Bohême centrale, onze plantations du cannabis gérées par le gang et équipées de technologies modernes. Les accusés risquent une peine de 24 ans de prison, a fait savoir la porte-parole de l’unité anti-drogue de la police tchèque, Barbora Kudláčková.