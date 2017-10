La Pilsner Urquell fête ses 175 ans

Brasserie tchèque la plus célèbre, Plzeňský prazdroj célèbre son 175e anniversaire ces jours-ci. Le 5 octobre 1842 a été produite en effet à Plzeň (Bohême de l’Ouest) la première bière blonde de fermentation basse de type « pils » au monde par le maître brasseur Josef Groll, appelée Pilsner Urquell depuis 1898. La « pils » reste depuis traditionnellement le type de bière le plus souvent brassé non seulement en République tchèque, mais aussi dans le monde. La recette de la Pilsner Urquelle est restée inchangée. A l’occasion de cet anniversaire, différentes manifestations se sont tenues à Plzeň notamment samedi.