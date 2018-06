La Philharmonie slovaque clôt ce dimanche le festival du Printemps de Prague

La Philharmonie slovaque va clore ce dimanche soir le festival de musique international du Printemps de Prague, avec des œuvres de compositeurs tchèques et slovaques, comme Zdeněk Fibich, Leoš Janáček et Eugen Suchoň. Ce concert est dans la ligne dramaturgique du festival cette année qui célèbre également le centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Le plus grand festival de musique classique tchèque a proposé au public mélomane 600 concerts.