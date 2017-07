La Maison-Blanche souhaite que Stephen King, pas l'écrivain mais un homme d'affaires de l'Etat du Wisconsin, devienne le nouvel ambassadeur américain en poste en République tchèque. La présidence américaine a fait un certain nombre de propositions ce lundi pour des postes d'ambassadeurs dans différents pays qui doivent encore être approuvées par le Sénat. Stephen King est actuellement le directeur exécutif du centre de développement professionnel d'une école de commerce attachée à l'Université du Wisconsin à Madison. Il n'y a plus d'ambassadeur américain à Prague depuis le départ en janvier dernier d'Andrew Schapiro, qui n'était pas en odeur de sainteté auprès du chef de l'Etat Miloš Zeman. L'ancien diplomate a toutefois commenté sur Twitter la nouvelle : "Félicitations et tous mes vœux à Stephen King, nommé ambassadeur des Etats-Unis en République tchèque. Il n'y a pas de meilleur emploi que de représenter les Etats-Unis à Prague."