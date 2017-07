La lutte contre le terrorisme, les relations commerciales, de nouveaux investissements ou encore le développement du tourisme : ce sont quelques-uns des principaux thèmes abordés ce mardi par le Premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, et le président de l’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi. La rencontre entre les deux politiciens a eu lieu à Budapest, avant une réunion des leaders des pays du groupe de Visegrád (V4 : République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie) à laquelle est invité exceptionnellement aussi le chef de l’Etat égyptien. « Nous avons besoin d’un Egypte stable qui peut faire face à des problèmes économiques et sécuritaires. L’Egypte est un des rares pays stables dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, ce qui en fait un partenaire important de la République tchèque et de l’UE », a notamment indiqué le chef du gouvernement. Bohuslav Sobotka a également rappelé que quelque 120 000 touristes tchèques se rendent chaque année dans ce pays.

Un peu plus tard, le Premier ministre tchèque a discuté également avec son homologue hongrois, Victor Orbán. Au coeur des débats figurait notamment le thème des migrations, les deux pays étant critiqués par l'UE pour leur refus des quotas de répartition de réfugiés. Des projets communs dans les domaines de la science et la recherche ou encore du transport ferroviaire ont été également au programme.