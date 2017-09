La Journée de l’architecture célébrée ce week-end en Tchéquie

La septième édition de la Journée de l’architecture se tient ces samedi et dimanche un peu partout en République tchèque. Organisé par l’association Kruh, l’événement a pour objectif d’éveiller l’intérêt du public pour l’architecture et l’endroit où les gens vivent. Les habitants d’environ 70 villes et communes tchèques peuvent visiter différents bâtiments, autrement inaccessibles aux visiteurs. Cette année, l’accent est mis sur le patrimoine lié à l’eau.

Le festival entre dans le cadre de la Journée mondiale de l’architecture qui sera célébré le lundi 3 octobre. Au total, pas moins de 200 promenades guidées menées par des architectes et des historiens de l’art, mais aussi croisières, promenades à vélo, discussions ou projections de films sont organisés à cette occasion.