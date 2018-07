La Guerre des salamandres de Karel Čapek, mise en scène par Robin Renucci

Sous la direction de l’acteur et réalisateur français Robin Renucci, sept comédiennes et comédiens de la troupe des Tréteaux de France portent à la scène le roman de l’écrivain tchèque Karel Čapek, La Guerre des salamandres. Ecrit en 1936, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce conte philosophique visionnaire et satirique prône les valeurs de l’humanisme, de la paix, du respect de l’environnement.

« Karel Čapek décrit avec rage et drôlerie un monde qui, en toute insolence et inconscience, entreprend de scier tranquillement la branche sur laquelle il est assis, explique Robin Renucci, qui signe la mise en scène de l’adaptation du roman présentée à Villeneuve en scène par les Tréteaux de France. Ce que nous vivons actuellement avec le dérèglement climatique, la Californie en flammes, (…) la fonte des glaces et la montée des mers, tout est déjà là, traité par la fiction. Čapek (…) dépeint un monde au bord de la destruction dans lequel des personnages aux forts.